03 мая 2023, 06:45
Еще один житель Карелии погиб в зоне СВО
В село Крошнозеро пришли печальные вести: погиб земляк
«В ходе военной операции погиб наш земляк, житель села Крошнозеро, уроженец Колатсельги Иван Николаевич Коппалев», — сообщил паблик «Крошнозеро.Новости села/Карелия #крошнозеро».
Он погиб в боях за Артемовск 6 февраля 2023, проявив мужество и отвагу во время выполнения боевого задания в составе ЧВК «Вагнер».
31 января этого года ему исполнилось 56 лет.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя.
Память о нем будет жить в наших сердцах и сердцах близких, всех, кто по достоинству ценит его подвиг», — написали земляки в своем паблике.
Прощание и похороны состоялись 27 апреля на кладбище в селе Крошнозеро. // фото паблика «Крошнозеро.Новости села/Карелия #крошнозеро»