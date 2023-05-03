Еще один житель Карелии погиб в зоне СВО

«В ходе военной операции погиб наш земляк, житель села Крошнозеро, уроженец Колатсельги Иван Николаевич Коппалев», — сообщил паблик «Крошнозеро.Новости села/Карелия #крошнозеро».

Он погиб в боях за Артемовск 6 февраля 2023, проявив мужество и отвагу во время выполнения боевого задания в составе ЧВК «Вагнер».

31 января этого года ему исполнилось 56 лет.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя.

Память о нем будет жить в наших сердцах и сердцах близких, всех, кто по достоинству ценит его подвиг», — написали земляки в своем паблике.

Прощание и похороны состоялись 27 апреля на кладбище в селе Крошнозеро. // фото паблика «Крошнозеро.Новости села/Карелия #крошнозеро»