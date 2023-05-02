Карельский поселок встретил Первомай в духе советских времен

Жители поселка Эссойла отметили праздник весны и труда праздничным шествием. Колонны трудящихся украсили воздушные шары и транспаранты, на лицах участников – радостные улыбки. Возглавили праздничную процессию ветераны труда, продолжили шествие медработники, учителя, библиотекари, продавцы, общественные организации.

«Мир! Труд! Май! С таким праздничным девизом мы встречали торжественное шествие трудовых коллективов поселка Эссойла. Это было незабываемо, красочно и празднично! Наверное, каждый почувствовал гордость и радость пройти в этой невероятной колонне! Спасибо всем трудовым и творческим коллективам, кто поддержал нашу идею, всем, кто помогал нам! Этот день запомнится надолго!» — благодарят односельчан организаторы мероприятия.

Праздник продолжил концерт в Доме культуры на тему любимых песен из советских кинофильмов. Всех гостей в фойе этнокультурного центра встречала колоритная буфетчица. Все желающие смогли полакомиться в буфете мороженым из бумажных стаканчиков, вкусными соками.

«Спасибо организаторам за этот праздник!!! Здорово было попасть на такое мероприятие в родном поселке! И пусть это будет доброй, ежегодной традицией! Ура! Всех с праздником!,» — не сдерживает эмоций эссойльчанка Екатерина Кильцова.

Директор эссойльского Дома культуры Арина Игнатькова заверила, что традиция будет продолжена. В следующем году весенний праздник в Эссойле также отметят с размахом, как в старые добрые времена.

В празднике приняло участие почти все село, к сожалению, только пожарным не получилось пройти по улице родного поселка в числе демонстрантов. Их команда выехала срочно на тушение пожара. «Будьте внимательны с огнем!», — предупреждают пожарные односельчан. — Не омрачайте себе праздник! // фото сообщества Дом Культуры п.Эссойла ВК