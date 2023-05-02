Троллейбусы изменят маршруты в Петрозаводске в День Победы

В День Победы троллейбусы изменят свои маршруты в Петрозаводске из-за перекрытия движения по улицам Кирова, Правды и проспекту Карла Маркса. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

Так, троллейбус №1 в этот день будет двигаться по следующему маршруту: конечная станция Кемская, улица Кемская, улица Судостроительная, улица Ключевая, улица Онежской флотилии, улица Ригачина, улица Чернышевского, улица Луначарского, проспект Александра Невского, Комсомольский проспект, Красноармейская улица, конечная станция Хейкконена. В обратном направлении: Лососинское шоссе, Лесной проспект, улица Чапаева, улица Шотмана, площадь Гагарина, улица Красноармейская, Комсомольский проспект, проспект Александра Невского, улица Луначарского, улица Радищева, улица Ригачина, улица Онежской флотилии, улица Ключевая, улица Судостроительная, конечная станция Кемская.

Троллейбус №6 будет двигаться по такому маршруту: конечная станция Корабелов, улица Корабелов, улица Антонова, улица Репникова, Ключевское шоссе, улица Калинина, проспект Александра Невского, Комсомольский проспект, улица Красноармейская, площадь Гагарина, проспект Ленина, улица Кирова, набережная Варкауса, улица Московская, Первомайский проспект, улица Краснофлотская, конечная станция Товарная станция. В обратном направлении: улица Разина, Первомайский проспект, улица Московская, набережная Варкауса, улица Ленинградская, улица Кирова, проспект Ленина, площадь Гагарина, улица Красноармейская, Комсомольский проспект, проспект Александра Невского, улица Калинина, Ключевское шоссе, улица Репникова, улица Антонова, улица Корабелов, конечная станция Корабелов.

Горожан просят заранее планировать свои маршруты с учетом временных изменений. // Фото «Петрозаводск говорит»