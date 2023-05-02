02 мая 2023, 19:23
Воду отключат в среду в ряде домов Петрозаводска
Из-за плановых работ воды не будет в зданиях на двух улицах карельской столицы
В среду, 3 мая, в некоторых домах в Петрозаводске пропадет вода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, без ресурса останутся здания на улицах Советской и Мелентьевой. Точные адреса подпадающих под отключение домов можно посмотреть по ссылке.
Водоснабжение пропадет в 9 часов из-за проведения плановых работ на сетях. Как долго не будет ресурса, не сообщается. // Фото: freepik.com