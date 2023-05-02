Мэрия Петрозаводска набирает участников традиционной ярмарки

Мэрия Петрозаводска продолжает принимать заявки от предпринимателей и граждан, желающих принять участие в традиционной весенней ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Напомним, ярмарка запланирована на 18-21 мая. Она пройдет на улице Инженерной. Петрозаводчанам предложат приобрести саженцы, рассаду, садовый инвентарь, мед, овощи, фрукты, рыбу, сухофрукты и прочие товары местных производителей и продукцию из других регионов.

Желающие стать участниками мероприятия могут обращаться по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 521. Также заявки принимают по электронной почте: tatyana.kozachek@petrozavodsk-mo.ru и svetlana.zaytseva@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны для справок: 71-36-79 и 71-34-62. // Фото мэрии Петрозаводска