Опубликовано расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска

Паблик ГУП РК «Карелавтотранс» представил расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска и в город. Оно действует со 2 мая.

Из расписания следует, что в летний период столицу Карелии и воздушную гавань свяжут 12 ежедневных рейсов. Время в пути составит около получаса.

Отмечается, что стоимость билета на автобус в аэропорт составит 85 рублей. Дети до семи лет смогут проехать бесплатно, если не будут занимать отдельного места. // Фото: unsplash.com