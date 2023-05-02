02 мая 2023, 18:09
Опубликовано расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска
Воздушную гавань карельской столицы и город свяжут более десяти ежедневных рейсов
Паблик ГУП РК «Карелавтотранс» представил расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска и в город. Оно действует со 2 мая.
Из расписания следует, что в летний период столицу Карелии и воздушную гавань свяжут 12 ежедневных рейсов. Время в пути составит около получаса.
Отмечается, что стоимость билета на автобус в аэропорт составит 85 рублей. Дети до семи лет смогут проехать бесплатно, если не будут занимать отдельного места. // Фото: unsplash.com