02 мая 2023, 18:09
Общество

Опубликовано расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска

Воздушную гавань карельской столицы и город свяжут более десяти ежедневных рейсов

Паблик ГУП РК «Карелавтотранс» представил расписание автобусов в аэропорт Петрозаводска и в город. Оно действует со 2 мая.

Из расписания следует, что в летний период столицу Карелии и воздушную гавань свяжут 12 ежедневных рейсов. Время в пути составит около получаса.

Отмечается, что стоимость билета на автобус в аэропорт составит 85 рублей. Дети до семи лет смогут проехать бесплатно, если не будут занимать отдельного места. // Фото: unsplash.com

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