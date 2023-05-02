02 мая 2023, 17:10
Умер заслуженный врач Карелии Рудольф Мельцер
Известный травматолог более 50 лет посвятил Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска
Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Рудольф Мельцер. Его не стало сегодня, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Рудольф Мельцер - доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса травматологии кафедры общей и факультетской хирургии Медицинского института Петрозаводского государственного университета. Заслуженный изобретатель и рационализатор Карелии.
Травматологическому отделению БСМП врач отдал более 50 лет своей жизни. Он работал там с 1966 года.
Время и место прощания с Рудольфом Мельцером в Минздраве пообещали сообщить позже. // Фото: unsplash.com, Минздрав РК