Умер заслуженный врач Карелии Рудольф Мельцер

Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Рудольф Мельцер. Его не стало сегодня, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Рудольф Мельцер - доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса травматологии кафедры общей и факультетской хирургии Медицинского института Петрозаводского государственного университета. Заслуженный изобретатель и рационализатор Карелии.

Травматологическому отделению БСМП врач отдал более 50 лет своей жизни. Он работал там с 1966 года.

Время и место прощания с Рудольфом Мельцером в Минздраве пообещали сообщить позже. // Фото: unsplash.com, Минздрав РК