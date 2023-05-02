Петрозаводчанин украл масло и может получить 4 года лишения свободы

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в сетевом магазине в микрорайоне Древлянка совершено преступление. Один из посетителей открыто похитил несколько упаковок масла, после чего скрылся.

По адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейские получили приметы подозреваемого и обследовали близлежащую территорию. В ходе опроса свидетелей им удалось установить личность разыскиваемого, а также его адрес. Он находился дома и подтвердил свою причастность к совершению преступления.

Для дальнейшего разбирательства 39-летний петрозаводчанин был доставлен в отдел полиции. Он признался, что сбыл похищенные десять упаковок масла. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Согласно Уголовному кодексу подозреваемый может получить один из видов наказаний: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет. // Фото: freepik.com.