Строительство моста в Олонецком районе Карелии обещают начать в мае

Строительство пешеходного моста через реку Мегрегу в Олонецком районе Карелии начнется в мае, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Карелии. Депутаты предусмотрели на переправу 8,2 млн рублей в региональном бюджете на 2023 год.

Ранее наш портал рассказывал, как долго жители деревни Судалица ждут хотя бы начала строительства. Новый мост был обещан им в этом году, но никакие работы до сих пор не начались.

«Люди давно просили сделать новый мост. Сейчас Судалица поделена на две части: школа, магазины и аптеки остались на одной стороне, а часть домов - на другой. Детям зимой приходилось пересекать реку по льду. Сейчас, к примеру, ученики школы проходят пять километров в обход. Сегодня средства выделены, подрядчик определен, приступит к строительству не позднее середины мая текущего года. Надеемся, что в этом году у жителей появится новый мост, и люди перестанут испытывать такие трудности», - прокомментировали в карельском парламенте.

Работы по замене опор, мостового полотна, созданию системы водоотвода и другие должны быть завершены подрядчиком к концу ноября 2023 года. // Фото: пресс-служба Законодательного собрания Карелии.