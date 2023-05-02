Участники проекта Todd пригласили зрителей на «Воздух Карелии»

Музыканты проекта Todd пригласили зрителей на фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+). Они поднимутся на сцену 16 июня.

Todd - последняя работа Михаила Горшенева и культовой группы «Король и шут». Тур с презентацией этого альбома был задуман еще в 2012 году, но из-за театральной постановки, в которой Михаил Горшенев исполнил главную роль, и его скоропостижной смерти эти выступления не состоялись.

Спустя 11 лет родной брат Михаила Алексей Горшенев и экс-участники легендарного «КиШа» при поддержке Лены Тэ покажут зрителям фестиваля «Воздух Карелии», как это было задумано изначально.

Фестиваль пройдет 16-18 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. // Фото: скриншот видео, vk.com/vozduh_karelii