02 мая 2023, 15:36
Общество

Кашей с насекомыми кормят пациентов Детской больницы Карелии

Продолжается дискуссия о питании детей в лечебных учреждениях Карелии

Фото каши, которой кормят пациентов Детской республиканской больницы, опубликовано в паблике "Подслушано в ПТЗ". В ней явно присутствует насекомое: то ли муха, то ли комар. 

Эта фотография - продолжение обширной дискуссии по поводу питания малышей и их родителей в Детской больнице. Недавно было опубликовано фото, автор которого хотел сказать: вот как прекрасно здесь кормят. 


 

Однако сообщество быстро отреагировало вопросом: как в меню обеда оказалась сосиска?

"Минздравом России 23 сентября 2020 года был издан приказ N 1008н "Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием". Пунктом 10 порядка, утвержденного названным приказом, установлено, что питание детей организуется в соответствии с номенклатурой стандартных диет. В детском диетическом питании не используются колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки)".

Откуда же на тарелке сосиска? Или в нарушение приказа минздрава России ими все-таки кормят детей в Детской республиканской больнице Карелии? "Минздрав Карелии, проведите проверку", призывают подписчики группы.

Сосиска, на наш взгляд, все же лучше, чем муха в каше. // Фото: группа "Подслушано в ПТЗ". 

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