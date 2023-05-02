Кашей с насекомыми кормят пациентов Детской больницы Карелии

Фото каши, которой кормят пациентов Детской республиканской больницы, опубликовано в паблике "Подслушано в ПТЗ". В ней явно присутствует насекомое: то ли муха, то ли комар.

Эта фотография - продолжение обширной дискуссии по поводу питания малышей и их родителей в Детской больнице. Недавно было опубликовано фото, автор которого хотел сказать: вот как прекрасно здесь кормят.





Однако сообщество быстро отреагировало вопросом: как в меню обеда оказалась сосиска?



"Минздравом России 23 сентября 2020 года был издан приказ N 1008н "Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием". Пунктом 10 порядка, утвержденного названным приказом, установлено, что питание детей организуется в соответствии с номенклатурой стандартных диет. В детском диетическом питании не используются колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки)".



Откуда же на тарелке сосиска? Или в нарушение приказа минздрава России ими все-таки кормят детей в Детской республиканской больнице Карелии? "Минздрав Карелии, проведите проверку", призывают подписчики группы.

Сосиска, на наш взгляд, все же лучше, чем муха в каше. // Фото: группа "Подслушано в ПТЗ".