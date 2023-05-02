В Карелии запущен новый маршрут пригородного поезда Костомукша-Кемь

1 мая в Карелии запущен маршрут Костомукша – Беломорск – Кемь. Перевозки на данном направлении выполняются новыми комфортабельными рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан», сообщает минтранс республики.

Расписание движения пригородных поездов Костомукша - Кемь:



Костомукша (4:40) - Беломорск(9:22) - Кемь (10:23)

Дни курсирования: пятница, суббота, воскресенье, понедельник.



Кемь(16:28) - Беломорск (17:23) - Костомукша (22:28)

Дни курсирования: пятница, суббота, воскресенье, понедельник.



Маршрут вводится на летний период с 1 мая до 30 сентября.

Запуск рельсовых автобусов предоставит дополнительные возможности для планирования поездок: построения маршрутов как до городов Беломорск и Кемь, где можно совершить пересадку на поезда дальнего следования, направляющихся в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск и юг России, так и в обратном направлении. // Фото: минтранс Карелии.