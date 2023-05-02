Жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать в акции «Окна Победы»

Администрация Петрозводска приглашает горожан принять участие во всероссийской акции «Окна Победы». Для этого нужно с 1 по 9 мая украсить стекла своей квартиры, дома или рабочего кабинета символами Победы.

Можно использовать готовый трафарет или сделать рисунок самостоятельно, в том числе с детьми – на военную тему. Либо придумать украшение по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги о Великой Отечественной войне.

Результаты своего креативного подхода можно выложить в социальных сетях с хештегами: #ДеньПобеды #ОкнаПобеды2023. // Фото: администрация Петрозаводска.