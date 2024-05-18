Серия краж из магазинов произошла в карельском городе

В полицию Олонца поступили заявления о кражах сразу из пяти магазинов. Пропало множество дорогих продуктов, в том числе, упаковки с форелью. Ущерб составил десятки тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка из Карелии совместно с полицейскими Ленинградской области установили и задержали подозреваемого. 27-летний житель соседнего региона признался, что специально приехал в Карелию, где его никто не знает, чтобы совершить преступления. Украденные продукты он продавал, зарабатывая таким образом деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность мужчины к другим подобным кражам. // Фото «Петрозаводск говорит»