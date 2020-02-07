07 февраля 2020, 19:57
Соцсети

Серьезная авария на теплосетях в Суоярви устранена

Тепло начнет возвращаться в жилые дома на улицах Ленина и Кайманова

Коммунальные службы справились с аварией на тепловых сетях Суоярви.

«Прорыв устранен! На данный момент происходит заполнение центрального трубопровода теплоносителя. В течение двух часов начнется подача тепла в жилые дома»,

- сообщает в социальной сети паблик Суоярвского района.   

С 8 часов утра отопление на улицах Ленина и Кайманова было отключено из-за аварийной ситуации. Также без тепла остался детский сад «Родничок».

Фото: vk.com

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Метки: 
Соцсеть
Суоярви
новости Карелии
теплосеть
аварийная ситуация
детсад