Серьезная авария на теплосетях в Суоярви устранена

Коммунальные службы справились с аварией на тепловых сетях Суоярви.

«Прорыв устранен! На данный момент происходит заполнение центрального трубопровода теплоносителя. В течение двух часов начнется подача тепла в жилые дома»,

- сообщает в социальной сети паблик Суоярвского района.

С 8 часов утра отопление на улицах Ленина и Кайманова было отключено из-за аварийной ситуации. Также без тепла остался детский сад «Родничок».

Фото: vk.com