07 февраля 2020, 19:57
Серьезная авария на теплосетях в Суоярви устранена
Тепло начнет возвращаться в жилые дома на улицах Ленина и Кайманова
Коммунальные службы справились с аварией на тепловых сетях Суоярви.
«Прорыв устранен! На данный момент происходит заполнение центрального трубопровода теплоносителя. В течение двух часов начнется подача тепла в жилые дома»,
- сообщает в социальной сети паблик Суоярвского района.
С 8 часов утра отопление на улицах Ленина и Кайманова было отключено из-за аварийной ситуации. Также без тепла остался детский сад «Родничок».
Фото: vk.com