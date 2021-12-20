20 декабря 2021, 10:28
Происшествия

Серьезная авария на сетях произошла в Олонецком и Пряжинском районах

В Олонецком и Пряжинском районах возникли проблемы на электросетях

Электроснабжение двух районов республики оказалось нарушено в начале рабочей недели.

В понедельник, 20 декабря, произошло нарушение в работе электрических сетей на территории Олонецкого и Пряжинского районов. Об этом сообщили в МЧС по Карелии со ссылкой на диспетчера республиканского филиала «Россети Северо-Запад».

Бригады специалистов ведут аварийно-восстановительные работы. (фото pixabay.com, WolfBlur)

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новости Карелии
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Пряжинский район