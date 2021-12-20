20 декабря 2021, 10:28
Серьезная авария на сетях произошла в Олонецком и Пряжинском районах
В Олонецком и Пряжинском районах возникли проблемы на электросетях
Электроснабжение двух районов республики оказалось нарушено в начале рабочей недели.
В понедельник, 20 декабря, произошло нарушение в работе электрических сетей на территории Олонецкого и Пряжинского районов. Об этом сообщили в МЧС по Карелии со ссылкой на диспетчера республиканского филиала «Россети Северо-Запад».
Бригады специалистов ведут аварийно-восстановительные работы. (фото pixabay.com, WolfBlur)