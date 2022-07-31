Семья с двумя детьми погибла на пожаре на даче в Сибири

В Новосибирской области на пожаре в дачном доме погибла целая семья - отец, мать и двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным издания, информация о происшествии поступила пожарным в ночь на 31 июля. К моменту приезда специалистов весь двухэтажный дом был в огне, произошло обрушение потолка.

Во время тушения пожара были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 11-летней девочки и 3-летнего мальчика.

До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно смогла эвакуироваться 53-летняя женщина, она госпитализирована с ожогами конечностей. На ликвидацию очага возгорания пожарным понадобилось 35 минут, пожар уничтожил 20 квадратных метров.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли электроприборы, фрагменты электрических проводов. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Фото: unsplash.com