Врач назвал неожиданную пользу пива для организма человека

При мочекаменной болезни почек пациентам стоит включить в свой рацион пиво. Такой совет дал терапевт Виктор Лишин, слова специалиста приводит «Газета.ру».

«Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек»,

- отметил врач.

Пациентам с мочекаменной болезнью стоит отказаться от жирной и излишне соленой пищи, уточнил эксперт. Также Лишин призвал не есть сладкое, рыбу, а при обострениях не пить кофе. «Арбузы можно в небольшом количестве, но стоит помнить о том, что много воды тоже плохо, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды», - добавил он. Фото: unsplash.com