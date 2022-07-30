30 июля 2022, 14:43
Трое подозреваемых умерли в СИЗО в Воронеже
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчин в изоляторе
В Воронеже в следственном изоляторе умерли трое мужчин. Их тела были обнаружены утром в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Причины смерти подозреваемых пока не известны. На месте работают следователи. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Медикам предстоит выяснить, из-за чего умерли мужчины. Сотрудники СК изучают обстоятельства произошедшего. Фото ria.ru