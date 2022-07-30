Трое подозреваемых умерли в СИЗО в Воронеже

В Воронеже в следственном изоляторе умерли трое мужчин. Их тела были обнаружены утром в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Причины смерти подозреваемых пока не известны. На месте работают следователи. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Медикам предстоит выяснить, из-за чего умерли мужчины. Сотрудники СК изучают обстоятельства произошедшего. Фото ria.ru