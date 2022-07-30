Суточное число зараженных коронавирусом в России снова растет

За последние сутки в России выявили 12 248 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость растет. За сутки умерли 43 человека.

За все время с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 382 395 человек.

По данным оперативного штаба, в Карелии 29 июля 47 новых зараженных. 15 человек госпитализированы, один - умер.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в стране снизился до 10,7%. Фото: unsplash.com