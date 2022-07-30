30 июля 2022, 12:25
Девочка внезапно впала в кому во время отдыха у бабушки в Ленобласти
Следователи выясняют обстоятельства происшествия с ребенком в поселке Ульяновка
В Ленинградской области 15-летняя девочка внезапно впала в кому во время отдыха на каникулах у бабушки. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, подросток поступила в больницу из поселка Ульяновка вечером 29 июля. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.
Выяснилось, что школьницу без сознания нашла дома ее бабушка - девочка приехала к ней на каникулы из Санкт-Петербурга. Отмечатеся, что ребенок из благополучной семьи.
Что случилось с девочкой, пока не известно. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции и Следственного комитета. Фото: unsplash.com