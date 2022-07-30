30 июля 2022, 11:33
В школах введут классные часы с «разговорами о важном»
С сентября в российских школах появятся классные часы, посвященные ценностям общества
С сентября в школах будут введены классные часы, посвященные ценностям российского общества. Об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, его слова приводит ТАСС.
Классные часы под названием «Разговоры о важном» будут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста учеников. Это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, викторины или обсуждение темы с экспертом.
Новиков отметил, что система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну. В августе министерство просвещения планирует провести подготовительную работу с педагогами. Фото: unsplash.com