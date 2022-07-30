Российским пенсионерам могут начать выплачивать 13-ю пенсию

Осенью в Госдуму будет внесен законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии на постоянной основе. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что пенсионеры будут получать ежегодные дополнительные выплаты в декабре.

Кроме того, планируется в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. По мнению авторов проекта, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», - заявили они.

Инициатива может обойтись бюджету страны в 654 миллиарда рублей. Фото: unsplash.com