Психолог назвала оптимальный возраст переезда от родителей

Психолог Юлия Хадарцева назвала оптимальный возраст, в котором нужно съезжать от родителей. Слова специалиста приводит Пятый канал.

Врач отметила, что внутренние ощущения от совместной жизни могут подсказать, что обстановку пора менять. «От родителей нужно уходить, когда становится совсем невыносимо жить по правилам родителей, слушать их, даже есть, что они готовят и слушать постоянную критику», - заявила психолог.

По мнению Хадарцевой, к 17-19 годам личность уже достаточно сформирована для того, чтобы начинать строить самостоятельную жизнь. Психолог уверена, что чем дольше человек остается под одной крышей с родителями, тем дольше он остается в роли ребенка, что только мешает жизненной реализации.

Врач также посоветовала родителям осознать, что дети не являются собственностью и их нужно отпускать, чтобы они могли жить счастливо. Фото: unsplash.com