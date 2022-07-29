Россиянам рассказали о вреде безалкогольного пива для мужчин

Употребление мужчинами безалкогольного пива может привести к подавлению мужских гормонов и набору веса. Об этом рассказал диетолог Евгений Арзамасцев, слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметил эксперт, безалкогольный напиток также может нанести вред здоровью. Но случится это только в том случае, если употреблять его часто и в больших количествах.

Арзамасцев посоветовал отказаться от безалкогольного пива людям с лишним весом и проблемами углеводного обмена, так как этот напиток довольно калорийный. «При длительном употреблении он будет вызывать увеличение веса, потому что так же, как и алкогольный, содержит достаточно большое количество углеводов, которые быстро усваиваются», - уточнил он. Фото: unsplash.com