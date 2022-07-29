29 июля 2022, 20:03
Две школьницы покончили с собой в парке на юге России
Следователи изучают обстоятельства гибели 13-летних девочек в Белгородской области
В Белгородской области две 13-летние школьницы покончили с собой. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным источника, трагедия произошла в поселке Ровеньки. Тела подростков обнаружили в парке.
Рядом с местом происшествия нашли принадлежавший одной из девочек блокнот с предсмертной запиской. В ней погибшая попросила у матери прощения и сообщила, что самостоятельно приняла решение уйти из жизни. Вторая девочка прощальных сообщений не оставила.
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели школьниц. Фото: unsplash.com