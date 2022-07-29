Производитель чипсов Lays сократит ассортимент в России

Производитель чипсов Lays, компания PepsiCo, решил сократить ассортимент в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Производитель решил оставить в продаже только популярные вкусы чипсов, поскольку некоторые совсем не покупают. Так, с прилавков исчезнут чипсы со вкусом «королевского краба» и «белых грибов», а также сухарики ХрусTeam со вкусом сметаны и холодца с хреном.

Что касается напитков PepsiCo, то компания в России стала производить напитки под новыми названиями вместо Pepsi, Mirinda и 7Up, которых в стране больше не будет.

Речь идет о брендах Evervess, Frustyle и «Русский дар» - в некоторых магазинах они в продаже уже появились, но другие сети решили отказаться от пришедших на замену популярным лимонадам альтернатив. Фото: unsplash.com