Семья с тремя детьми погибла в ДТП на Кубани, авария попала на видео

Сегодня днем в Краснодарском крае в ДТП погибла семья из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Трагедия произошла на трассе Роговская - Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Легковой автомобиль Ford Focus лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Как сообщает «Лента.ру», погибшие - бабушка, дедушка и внуки 8, 11 и 14 лет.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения ехавшей следом машины. На кадрах видно, как легковушка выехала на встречную полосу и влетела под грузовик. Фото: скриншот видео паблика «Санкт-Петербург live»