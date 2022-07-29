Родители рассказали, сколько готовы потратить на сборы ребенка в школу

Родители назвали, сколько готовы потратить, чтобы собрать ребенка в школу. Почти каждый второй (40%) планирует потратить от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары к новому учебному году. Это следует из результатов опроса «Яндекса.Маркета», результаты которого приводят «Известия».

Более половины респондентов (56%) собираются потратить до 15 тысяч на товары для внешкольных занятий. 70% участников опроса покупают одежду и обувь к каждому учебному году, 69% также покупают канцтовары, 68% - учебники и тетради, 32% - сумки и ранцы.

59% участников намерены потратить больше всего денег на форму. 41% опрошенных попробуют сэкономить на канцтоварах, а 39% - на мебели для домашних занятий. 64% наоборот не станут экономить на одежде и обуви. Большинство респондентов закупается товарами к школе за месяц до 1 сентября. (фото unsplash.com, Nic Rosenau)