Съемки сериала-триллера «Замерзшие» на днях пройдут в Лахденпохье

Съемочная группа сериала-триллера «Замерзшие» на днях будет работать в Лахденпохье. Киношники будут снимать в одном из дворов, жильцов уже предупредили о возможных неудобствах.

Двор дома №12-а на улице Советская станет одной из локаций для нового телепроекта, снимает который режиссер из Казахстана Адильхан Ержанов. Съемки будут проходить 7 марта с 16 часов вечера. Коммунальная компания в паблике в соцсети предупредила жильцов дома о возможных неудобствах с парковкой машин. Местных жителей попросили отнестись с пониманием к ситуации.

Ранее для съемок в триллере набирали актеров из жителей Сортавалы. Сериал расскажет историю о потере и мести. Завязка происходит на заснеженной трассе - в промерзлом автомобиле находят заледеневший труп.