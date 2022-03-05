05 марта 2022, 17:44
Дорога в Медвежьегорске стала опасной после ремонта теплотрассы
Жители карельского города в соцсетях жалуются на «полосу препятствий»
Ремонт теплотрассы в Медвежьегорске принес не только положительные плоды. Автомобилисты в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте возмущаются, что теперь преодолеть проезжую часть в этом месте непросто.
Речь идет об участке между общежитием ПМК и цветочным магазином. Ремонтники оставили дорогу в ужасном виде.
- А здесь проезжают как легковые машины, так и продуктовая машина к магазину «Олония». Теперь эта полоса препятствий легко может повредить автомобиль, - негодует автор фото.
В комментариях отвечают, что уже попались в эту ловушку со своей машиной.
- Неужели по окончании работ нельзя было это место выровнять? Или работу сделали, а об остальных и думать не надо? - задают пользователи риторический вопрос. // Фото: источник