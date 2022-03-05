Дорога в Медвежьегорске стала опасной после ремонта теплотрассы

Ремонт теплотрассы в Медвежьегорске принес не только положительные плоды. Автомобилисты в группе «Медвежьегорск Online» ВКонтакте возмущаются, что теперь преодолеть проезжую часть в этом месте непросто.

Речь идет об участке между общежитием ПМК и цветочным магазином. Ремонтники оставили дорогу в ужасном виде.

- А здесь проезжают как легковые машины, так и продуктовая машина к магазину «Олония». Теперь эта полоса препятствий легко может повредить автомобиль, - негодует автор фото.

В комментариях отвечают, что уже попались в эту ловушку со своей машиной.