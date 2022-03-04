04 марта 2022, 21:00
Приближаться к центру занятости в Кеми стало очень опасно
Жители карельского города в соцсетях жалуются на нависшую снежную махину
Об опасности для проходящих мимо здания Центра занятости рассказали подписчики группы «Подслушано Кемь» ВКонтакте. В подтверждение своих слов они опубликовали красноречивое фото.
На снимке – козырек перед входом в помещение. С него свисает гигантский пласт снега. Судя по фото, он вот-вот может обрушиться.
- Вход на биржу труда, - гласит подпись к фотографии.
Правда, некоторые комментаторы объяснили, что вход в здание находится с другой стороны. Но тропинка мимо опасной двери протоптана. Значит, люди ходят в непосредственной близости от нее.
- Это специально не чистят, чтобы на биржу не ходили, - с сарказмом написал один из жителей Кеми. // Фото: источник