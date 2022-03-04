Приближаться к центру занятости в Кеми стало очень опасно

Об опасности для проходящих мимо здания Центра занятости рассказали подписчики группы «Подслушано Кемь» ВКонтакте. В подтверждение своих слов они опубликовали красноречивое фото.

На снимке – козырек перед входом в помещение. С него свисает гигантский пласт снега. Судя по фото, он вот-вот может обрушиться.

- Вход на биржу труда, - гласит подпись к фотографии.

Правда, некоторые комментаторы объяснили, что вход в здание находится с другой стороны. Но тропинка мимо опасной двери протоптана. Значит, люди ходят в непосредственной близости от нее.