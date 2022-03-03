Неадекват с ножом напугал пассажиров троллейбуса в Петрозаводске
Агрессивный пассажир в Петрозаводске бесчинствовал вечером 2 марта в троллейбусе. Горожанка написала в группе «Подслушано в Птз» ВКонтакте, что переживает за мужчину, который попытался его успокоить.
По ее словам, агрессор явно был пьян, на вид ему 55-60 лет. Мужчина матерился, всех оскорблял. Но водитель не предприняла никаких действий, чтобы его остановить.
В итоге один из пассажиров вызвался вразумить пьяного и вышел с ним на остановке.
- Но пьяный мужчина достал нож и начал нападать, написала петрозаводчанка. Водитель троллейбуса быстро закрыла двери и уехала, даже не вызвав полицию. Я очень надеюсь, что с тем мужчиной все хорошо и что он жив и здоров. Если бы не он, то этот неадекват мог достать нож прямо в троллейбусе. // Фото: transphoto.org