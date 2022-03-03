Неадекват с ножом напугал пассажиров троллейбуса в Петрозаводске

Агрессивный пассажир в Петрозаводске бесчинствовал вечером 2 марта в троллейбусе. Горожанка написала в группе «Подслушано в Птз» ВКонтакте, что переживает за мужчину, который попытался его успокоить.

По ее словам, агрессор явно был пьян, на вид ему 55-60 лет. Мужчина матерился, всех оскорблял. Но водитель не предприняла никаких действий, чтобы его остановить.

В итоге один из пассажиров вызвался вразумить пьяного и вышел с ним на остановке.