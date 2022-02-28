28 февраля 2022, 21:18
Тяжелый козырек с крыши рухнул на детскую коляску в Кеми
Под тяжестью снега часть крыши обрушилась в карельском городе
С крыши одного из домов в Кеми рухнул козырек. Фотографии очевидцы разместили в группе «Подслушано l Кемь» ВКонтакте.
В подписи к снимкам сказано, что инцидент случился на улице Полярной. Тяжелая конструкция обрушилась в доме № 1.
Она упала прямо на детскую коляску, которая стояла на улице, и смяла ее. Счастье, что в это время в коляске не было ребенка.
- Хорошо, что никого не прибило, - написала автор фото. // Фото: источник