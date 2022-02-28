Тяжелый козырек с крыши рухнул на детскую коляску в Кеми

С крыши одного из домов в Кеми рухнул козырек. Фотографии очевидцы разместили в группе «Подслушано l Кемь» ВКонтакте.

В подписи к снимкам сказано, что инцидент случился на улице Полярной. Тяжелая конструкция обрушилась в доме № 1.

Она упала прямо на детскую коляску, которая стояла на улице, и смяла ее. Счастье, что в это время в коляске не было ребенка.