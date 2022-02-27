Пожарные в Петрозаводске спасли провалившуюся в люк собаку

В субботу, 26 февраля, в Петрозаводске спасли провалившуюся в глубокий колодец собаку. Людей ей на помощь привел другой пес, сообщили в группе «СОФИ! Поиск домашних животных Петрозаводск» ВКонтакте.

На собаку обратил внимание охранник предприятия, расположенного на Птицефабрике. Мужчина рассказал, что когда приходит на работу, его всегда встречают двое псов. На этот раз вышел один и стал призывно лаять, стоя около люка.

Мужчина не сразу понял, что внизу – вторая собака. Но затем вызвали спасателей, они приехали и вызволили животное. Собак накормили, спасателей поблагодарили. // Фото: источник