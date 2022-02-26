Жители многоквартирных домов в Кеми пожаловались на холод в квартирах

Уже в течение нескольких дней жители части многоквартирных домов в Кеми страдают от холода. Они пожаловались на дискомфорт в группе «Новости Кемской волости» ВКонтакте.

Речь идет о жилье, которое снабжает отоплением котельная ДТВУ, расположенная на объездной дороге, рядом с ж/д вокзалом. Это дома на улицах Высотной, Свердлова, Вокзальной 13-15, Пуэтной 3,5,6,11,12.

Люди не могут чувствовать себя в квартирах нормально, мерзнут. Их обращения в соответствующие инстанции не приносят результата.