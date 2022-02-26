Жители многоквартирных домов в Кеми пожаловались на холод в квартирах
Уже в течение нескольких дней жители части многоквартирных домов в Кеми страдают от холода. Они пожаловались на дискомфорт в группе «Новости Кемской волости» ВКонтакте.
Речь идет о жилье, которое снабжает отоплением котельная ДТВУ, расположенная на объездной дороге, рядом с ж/д вокзалом. Это дома на улицах Высотной, Свердлова, Вокзальной 13-15, Пуэтной 3,5,6,11,12.
Люди не могут чувствовать себя в квартирах нормально, мерзнут. Их обращения в соответствующие инстанции не приносят результата.
- Чем руководствуются люди, отвечающие за отопление, неизвестно. Пока понятно, что в их квартирах, отапливаемых, скорее всего, от других котельных, видимо, тепло. И их совсем не заботит то, что жители, живущие в огромных пятиэтажных домах, мерзнут в своих квартирах - маленькие дети, пожилые люди; все те, кто, отработав целый день, желают обычного домашнего уюта после работы, а получают холод в квартирах, - гласит сообщение. // Фото: источник