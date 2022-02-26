Петрозаводчане изумляются правилам приема помощи для беженцев

Своим изумлением относительно странностей сбора гуманитарной помощи для беженцев поделилась жительница Петрозаводска. Она написала в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте, что у нее не взяли вещи в отличном состоянии.

- Сегодня позвонила в пункт приема гуманитарной помощи для беженцев с ДНР и ЛНР решила отдать вещи в очень хорошем состоянии: пальто, свитера и т.д. Сказали, принимают только новые с заводской упаковкой и этикеткой. – сообщила женщина. - Сказать, что я растерялась, не сказать ничего... Чтобы пойти купить хорошее новое демисезонное пальто, это сколько я денег должна отдать? Я себе не каждый год такое могу позволить.

Она заявила, что предметы личной гигиены, учебные принадлежности и другую подобную помощь, естественно, нужно приносить только новые. Но купить одежду специально для беженцев мало кто может себе позволить, люди живут небогато.

Напомним, пункт приема помощи на днях открылся на ул. Дзержинского, 3 в карельской столице.

- С каких пор гуманитарная помощь - только новые вещи? В стране все очень хорошо живут? – удивились другие подписчики паблика.

Некоторые предположили, что при такой схеме возможны всяческие махинации.