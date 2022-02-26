26 февраля 2022, 12:46
Опасно дрифтующего водителя заметили на улицах Петрозаводска
Автомобилист в карельской столице создал опасную ситуацию и попал на видео
Легковушка в Петрозаводске утром 26 февраля ушла в управляемый занос. Опасный маневр попал на видео, которое опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
- Дристеры Петрозаводска, может, уже хватит!!!! – призвал автор поста. - Вы не одни на дороге!
Он предположил, что автомобилист был пьян. Впрочем, в комментариях некоторые сочли, что в кадре вовсе не дрифт, а обычная дорожная ситуация. Проезжая часть скользкая, машину может занести случайно.
- Дороги песком не посыпаны. Тут поневоле дристером станешь, даже с передним приводом, - написал один пользователь. // Фото: источник