Опасно дрифтующего водителя заметили на улицах Петрозаводска

Легковушка в Петрозаводске утром 26 февраля ушла в управляемый занос. Опасный маневр попал на видео, которое опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Дристеры Петрозаводска, может, уже хватит!!!! – призвал автор поста. - Вы не одни на дороге!

Он предположил, что автомобилист был пьян. Впрочем, в комментариях некоторые сочли, что в кадре вовсе не дрифт, а обычная дорожная ситуация. Проезжая часть скользкая, машину может занести случайно.