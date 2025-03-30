Семейная пара петрозаводчан отметила бриллиантовую свадьбу

В конце прошлой недели еще одна семейная пара в Петрозаводске отметила бриллиантовую свадьбу. Это Альберт Тойвович и Нина Степановна Лейни, которые уже 60 лет живут вместе в любви и глубоком уважении друг к другу.

Супругов посетили заместитель председателя Петрозаводского горсовета Александр Ханцевич, зампредседателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии Ольга Билко и начальник Петрозаводского отдела ЗАГС Элина Щелина.

«Крепкая семья была и остается основой общества. Ваша пара — это яркий пример истинной преданности и любви. На протяжении всех этих лет вы прошли через множество испытаний и радостей, создали крепкую и дружную семью, сохранили уважение и взаимопонимание. Пусть в вашем доме всегда царит тепло и уют. Мы восхищаемся и равняемся на вас»,

— сказал Александр Ханцевич.

Он также вручил Альберту и Нине Лейни цветы, благодарственное письмо и подарки от Председателя Петросовета Надежды Дрейзис и приветственный адрес главы Петрозаводского городского округа.

Свадьба Альберта Тойвовича и Нины Степановны состоялась 27 марта 1965 года в Петрозаводске. Вся их совместная жизнь неразрывно связана с районом Птицефабрика. Здесь в начале 1960-х годов они впервые встретились на танцах в местном Доме культуры и вот уже 60 лет живут вместе в любви и глубоком уважении друг к другу.

Семья Лейни воспитала двух сыновей, также у них два внука и правнучка.