Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник мира, добра, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.

В Ураза-байрам принято угощать родных и близких, проявлять внимание ко всем людям, помогать тем, кто в этом нуждается.

Президент Путин и представители руководства России поздравили мусульман с этим праздником. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям!

Если у вас есть знакомые мусульмане, поздравьте их словами: "Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!"