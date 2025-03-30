30 марта 2025, 09:03
Общество

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам

Президент Путин поздравил верующих россиян с праздником
Мечеть и восточный орнамент.
Фото: Inksyndromeartwork / Freepik

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник мира, добра, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.

В Ураза-байрам принято угощать родных и близких, проявлять внимание ко всем людям, помогать тем, кто в этом нуждается.

Президент Путин и представители руководства России поздравили мусульман с этим праздником. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям!

Если у вас есть знакомые мусульмане, поздравьте их словами: "Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!"

 

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Метки: 
Россия
Карелия
Ураза-Байрам
праздник
ислам