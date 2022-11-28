Семеро задержанных воровали, один буянил

В торговых точках республики в минувшие выходные восемь раз срабатывали тревожные сигнализации. По сообщению пресс-службы Управления Росгвардии Карелии, четыре инцидента зарегистрировано в Петрозаводске, два – в Олонце, по одному – в Кеми и Сегеже.

Как рассказали правоохранители, почти все нарушения связаны с попытками хищения спиртного, кофе, гигиенических средств, шоколада и других товаров. Общая сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей. При этом, в сетевом магазине Олонца 40-летний выпивший местный житель нарушал общественный порядок. Мужчина не обращал внимания на замечания и приставал к посетителям.

Всего росгвардейцы задержали восемь человек в возрасте от 28 до 60 лет. Все они были отправлены в отделы полиции. // Фото: 10.rosguard.gov.ru.