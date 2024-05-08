Семье погорельцев в Карелии не дают жилье – подключился Бастрыкин

Признанный аварийным еще в 2017 году дом в карельской деревне Толвуя сгорел до того, как его расселили. Однако проживавшей в нем семье уже несколько месяцев не могут предоставить благоустроенное жилье. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

В приемную к председателю Следкома России обратилась женщина, которая жила с семьей в этом доме. Расселить его планировали до декабря 2024 года, но дом сгорел в феврале.

- При этом равнозначной жилплощадью заявительница не обеспечена. Неоднократные обращения в администрацию результатов не принесли,

- отметили в СКР.

Следком начал процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил своему коллеге из Карелии Роману Ткаченко доложить о ее результатах – как предварительных, так и окончательных. // фото: pxhere.com