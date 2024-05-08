Осужденного за организацию серии убийств депутата привезли в Карелию

Осужденный на 20 лет за организацию заказных убийств бывший депутат Заксобрания Красноярского края и экс-глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков находится в карельской колонии строгого режима. Об этом в Telegram сообщил его защитник Алексей Прохоров.

Адвокату ответили на его запрос о местонахождении подзащитного. В течение четырех лет Анатолия Быкова содержали в СИЗО-1 Красноярска.

- Он был этапирован в колонию ИК-9 в Петрозаводск, Республика Карелия,

- рассказал Прохоров.

Напомним, Анатолия Быкова арестовали в мае 2020 года за организацию нескольких громких убийств - красноярских бизнесменов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.

Его также признали виновным в организации покушения на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского и подстрекательстве к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова.

Сам Анатолий Быков связывал уголовное преследование с окончанием запрета на право избираться в органы госвласти. // фото: freepik.com