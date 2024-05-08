Больше сотни боеприпасов времен ВОВ взорвали в Карелии

Взрывотехники в Карелии обезвредили 119 боеприпасов, оставшихся в республике со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по ОЖ и БН.

Взрывоопасные предметы обнаружили на территории Олонецкого района. Это гранаты, мины, крупнокалиберные патроны и минометные снаряды.

Жителям Карелии напомнили, что в республике действует программа денежного стимулирования за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН