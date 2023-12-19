Семь водителей-нарушителей в Петрозаводске остались без автомобилей

В ночь на 19 декабря в центре Петрозаводска эвакуировали семь автомобилей. Водители припарковали их в запрещенном месте, сообщили в Госавтоинспекции.

Подрядчик проводил снегоуборочные работы, поэтому парковаться на улицах Дзержинского и Свердлова было нельзя. Оставленные автомобили мешали работать технике, поэтому их эвакуировали.

Владельцам теперь предстоит заплатить штраф и найти свои автомобили на штрафстоянке. // фото: ГИБДД Петрозаводска