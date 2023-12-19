Работы по ремонту моста в Судалице начнутся уже завтра
19 декабря состоялась очередная встреча с подрядчиком, который выполнял ремонтно-восстановительные работы моста в деревне Судалица. Об этом сообщила Администрация Олонецкого района.
В течение дня подрядчиком будет проведено обследование конструкций моста и составлена дефектная ведомость на потребность материалов для ремонта моста (пиломатериал, металлические конструкции).
В администрации района сообщили, что уже завтра строительная бригада из 10 человек начнет демонтаж поврежденных конструкций моста. Выполнение работ займет две недели.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по КЧС и ОПБ провела обследование места обрушения моста и приняла решение о запрете прохода людей по мосту и ограждении места обрушения.
Оперативную информацию по восстановлению моста публикует Администрация Олонецкого района в паблике VK.
//Фото: Администрация Олонецкого района