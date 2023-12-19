19 декабря 2023, 12:08
Врачебную амбулаторию в Соломенном построили
Медучреждение в одном из районов Петрозаводска переедет из ветхого здания
Врачебную амбулаторию построили в Соломенном в Петрозаводске. Новое здание возвели вместо ветхого по нацпроекту «Здравоохранение», сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Теперь пациенты в Соломенном смогут пройти профилактический медосмотр, диспансеризацию, получить лечение у терапевта, стоматолога и акушера, сдать анализы, сделать рядом с домом ЭКГ.
Пока что горожанам приходится ездить для этого в расположенную на Первомайском проспекте поликлинику.
Сейчас амбулаторию оснащают оборудованием и мебелью. Объект должен также пройти лицензирование. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте