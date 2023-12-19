Врачебную амбулаторию в Соломенном построили

Врачебную амбулаторию построили в Соломенном в Петрозаводске. Новое здание возвели вместо ветхого по нацпроекту «Здравоохранение», сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Теперь пациенты в Соломенном смогут пройти профилактический медосмотр, диспансеризацию, получить лечение у терапевта, стоматолога и акушера, сдать анализы, сделать рядом с домом ЭКГ.

Пока что горожанам приходится ездить для этого в расположенную на Первомайском проспекте поликлинику.

Сейчас амбулаторию оснащают оборудованием и мебелью. Объект должен также пройти лицензирование. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте