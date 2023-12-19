Узнать и погасить налоговую задолженность удобнее через личный кабинет
Как проверить и погасить налоговую задолженность, оплатив ее быстро, просто и без визита к налоговому инспектору?
Управление ФНС России по Республике Карелии напоминает, что самым удобным и надежным способом проверки наличия задолженности и оплаты налогов является сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС, а также его мобильная версия «Налоги ФЛ» (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов). Кроме того, на сайте ФНС задолженность можно быстро погасить при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин».
Сумма задолженности также отражается в Личном кабинете пользователя на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
В случае неисполнения должником его налоговой обязанности, ему будет направлено требование с указанием срока уплаты. Если же в установленный срок налоги не будут уплачены, налоговый орган будет вынужден обратиться в суд для их взыскания.
Встречайте Новый год без налоговых долгов!
//Фото: ФНС России