Семь тысяч доз вакцины от кори поступили в Карелию

В Карелию поступили семь тысяч доз вакцины против кори. Еще 1200 доз были приобретены за счет регионального бюджета. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он также подчеркнул, что кори в Карелии нет.

Кому делают прививки. Планово прививают детей от года до 6 лет и от года до 18 лет, если ранее они не были привиты. Сделать прививку нужно также взрослым до 35 лет, от 36 до 55 лет, которые ранее не прививались, не болели корью или не имеют сведений о том, делали ли им прививку. Обязательно должны привиться сотрудники образовательных учреждений, отметил министр.

«Если пациент привился однократно, то повторно привиться необходимо через 3 месяца после первой прививки»,

- пояснил Охлопков.

Экстренно делают прививку тем, кто контактировал с заболевшим. Привить экстренно должны тех, кто не вакцинировался ранее, не болел корью или был привит один раз. Если нет противопоказаний, то препарат должны ввести не позже 72 часов после контакта с заболевшим. // фото freepik.com