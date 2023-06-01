Косметолог посоветовала после каждого мытья рук пользоваться кремом

Кожа на руках нуждается в особом уходе, потому что является более тонкой, чем на других частях тела. Как правильно ухаживать за ней, рассказала изданию Life косметолог Татьяна Баллирано.

По ее словам, из-за постоянного воздействия воды в течение дня уязвимая и тонкая и без того кожа рук дополнительно высушивается. Ее надо постоянно увлажнять.

Косметолог советует раз в неделю пользоваться скрабом, надевать на ночь специальные перчатки, использовать крем. Лучше всего наносить его на руки после каждого мытья или контакта с водой.

Перед тем, как выйти на улицу, особенно в солнечную погоду, стоит наносить крем с SPF. // фото: www.freepik.com